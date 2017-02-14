Трое жителей Приамурья умерли от отравления метанолом

В городе Сковородино Амурской области в результате отравления метанолом умерли три человека. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

11 февраля в городскую больницу в состоянии комы были доставлены двое местных жителей, мужчин 1973 и 1967 годов рождения, которые скончались в лечебном учреждении через непродолжительное время. В этот же день в квартире одного из домов было обнаружено тело женщины 1991 года рождения.

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По имеющимся данным, накануне все трое совместно распивали спиртные напитки. При этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью — концентратом для принятия ванн «Боярышник». Из 123 пострадавших скончались 76 человек.