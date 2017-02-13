Амурские депутаты попросили ввести госмонополию на производство алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Амурской области единогласно приняли обращение к Государственной Думе с просьбой ввести госмонополию на производство алкоголя. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что документ принят после массовых случаев отравлений суррогатами в конце 2016-го и в текущем году в ряде российских регионов. «Проблему можно решить только таким образом», — указали депутаты.

В документе подчеркивается, что либерализация рынка не только спиртного, но и бытовой химии и косметики на спирту привела к алкоголизации нации.

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Кроме того, авторы инициативы считают возможным введение госмонополии на производство как этилового спирта, так и другой спиртосодержащей продукции, чтобы исключить ее употребление не по назначению.

17 декабря 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник». К концу года из 123 пострадавших скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.

Идея монополизации оборота алкоголя неоднократно обсуждалась в российских государственных органах власти. Так, 30 марта прошлого года депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли в нижнюю палату законопроекты о введении государственной монополии на производство и оборот сахара, алкоголя и табака с начала 2017 года.

В случае принятия документа, производство и оборот спиртосодержащей продукции должны будут проводиться согласно законодательству о контрактной системе в сфере госзакупок.

Ранее в том же месяце ГД отклонила аналогичный законопроект о введении государственной монополии на производство этилового спирта, который был внесен депутатами шестого созыва от «Справедливой России» Олегом Ниловым и Олегом Михеевым.