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Число жертв отравления метанолом в Сергиевом Посаде увеличилось до трех

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Число жертв отравления метанолом в Сергиевом Посаде увеличилось до трех, состояние еще пяти человек расценивается как крайне тяжелое. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 22 июня, сообщил источник в медицинских кругах Московской области.

«Среди скончавшихся — две женщины и один мужчина. Общее число отравившихся достигло 11 человек, трое из них были переведены в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского, так как их можно было транспортировать без угрозы для жизни. Около двух часов ночи скончался еще один пострадавший. В реанимации районной больницы остаются пять человек», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета Елена Фокина подтвердила «Ленте.ру» информацию о трех погибших. Однако, по ее данным, в больницах остаются шесть человек.

«По данному факту мы начали доследственную проверку. Предварительно установлено, что компания местных жителей в одной из квартир на улице Первой ударной Армии распивала спиртное из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный», — рассказала Фокина.

О массовом отравлении метанолом в Сергиевом Посаде стало известно вечером 21 июня. Тогда сообщалось о двух погибших. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что, по словам выживших, они употребляли спиртосодержащую жидкость в компании, в которой были 15 человек.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.

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