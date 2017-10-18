Омский пенсионер припас для себя 13 коробок боярышника и сотни литров спирта

В Омске полиция задержала пенсионера на Toyota, в которой нашли 13 коробок настойки боярышника, 360 литров спирта и 500 пачек сигарет, передает в среду, 18 октября, «СуперОмск».

У всей этой продукции не оказалось акцизных марок, а у их перевозчика — необходимых документов.

Стражам порядка 60-летний мужчина пояснил, что все изъятое было изготовлено им для личного потребления.

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9 октября в России истек временный запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукции «крепостью» выше 25 градусов, который был введен и неоднократно продлевался после массового отравления жителей Иркутска концентратом для ванн «Боярышник» в декабре 2016 года. Тогда погибли 78 человек.

13 октября заместитель генпрокурора страны Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение в отношении двух жительниц Иркутска, причастных к торговле смертоносным суррогатом в Иркутске. Дело расследовалось по статье о хранении и сбыте не отвечающий требованиям безопасности продукции, повлекших смерть потребителей (часть 2 статьи 238 УК). Материалы направлены в суд.