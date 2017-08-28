Минпромторг ответил на предложение повысить цены на водку до 300 рублей

Увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей может привести к росту употребления суррогатов. Об этом заявили в Минпромторге, передает РИА Новости.

«Позиция ведомства такова, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за 0,5 литра приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа "боярышник"», — сообщили в ведомстве.

В Минпромторге также уточнили, что не получали от Минздрава официальных предложений об увеличении акцизов на алкоголь.

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Ранее в понедельник, 28 августа, стало известно о предложениях Минздрава повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта более 9 процентов. В ведомства полагают, что рост акцизов — самый эффективный способ борьбы с чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

Темпы роста ставки налога, по мнению министерства здравоохранения, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году — 4 процента, в июле, по данным Центробанка, она составила 3,9 процента.

При этом минимальная стоимость бутылки водки объемом пол-литра должна составлять более 300 рублей. С мая 2017 года минимальная цена водки — 205 рублей за бутылку 0,5 литра.