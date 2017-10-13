Иркутских продавщиц решили засудить за продажу ядовитого «Боярышника»

Заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Иркутска, причастных к торговле «Боярышником». Об этом в пятницу, 13 октября, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель и продавец в торговом павильоне Свердловского района Иркутска сбывали жителям близлежащих домов косметические лосьоны «Шалфей», «Боярышник» и концентрат для принятия ванн «Боярышник», содержащие метиловый спирт.

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«Потерпевшие единолично и совместно с друзьями употребляли опасную для жизни и здоровья продукцию, не отвечающую требованиям безопасности и содержащую метиловый спирт, в результате чего восемь человек скончались», — говорится в сообщении.

Женщин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей). Уголовное дело направят для рассмотрения в Свердловский районный суд Иркутска.

В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», погибли 78 человек. В регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации. Фигурантами дела о массовом отравлении стали более десяти человек. В феврале обвинение в причастности к происшествию сняли с начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 Иркутска.

После отравления Роспотребнадзор запретил продажу подобных «Боярышнику» спиртосодержащих жидкостей. 9 октября срок действия запрета истек.