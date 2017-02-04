C иркутского полицейского сняли обвинение по делу об отравлении «Боярышником»

Следствие сняло обвинение в халатности с начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 Иркутска Дениса Черемисина по делу о массовом отравлении «Боярышником». Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Пятый следственный отдел ГСУ СК РФ, возбудивший ранее в отношении Черемисина уголовное дело о халатности, снял с него обвинение. Черемисин также восстановлен в должности», — рассказал собеседник агентства.

18 января Черимисин на время следствия был отстранен от должности по решению Ленинского районного суда Иркутска, который удовлетворил таким образом ходатайство Следственного комитета. Ранее другой районный суд Иркутска — Кировский — отказал следствию в аресте полицейского. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Офицер полиции был задержан 11 января, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (статья 293 УК РФ). По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение 22 фигурантам. В отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятерым — в виде домашнего ареста, пятеро под подпиской о невыезде.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.