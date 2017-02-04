Адвокат опровергла снятие с полицейского обвинения по делу о «Боярышнике»

Уголовное дело о халатности в отношении начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 Иркутска Дениса Черемисина в связи с массовым отравлением жителей города «Боярышником» не прекращено. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталья Рыжих.

«Ни о какой реабилитации моего подзащитного речи пока не идет. Следствие всего лишь отменило постановление об отстранении от должности. Отменена также подписка о невыезде. Но уголовное дело в отношении Черемисина не прекращено, обвинение с него не снято», — сообщила она.

Рыжих подчеркнула, что Черемисин в настоящее время находится на больничном и в должности пока не восстановлен.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что Черемисин, обвиняемый в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, реабилитирован. По версии следствия, полицейский в период с 28 января по 31 декабря 2016-го не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках. Из-за этого стала возможной торговля контрафактным концентратом для принятия ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт. От отравления этой продукцией в декабре пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Всего по делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске были задержаны 22 человека. В рамках расследования от должности отстранены замруководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Они, как и Черемисин, обвиняются в халатности.