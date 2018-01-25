Найден способ победить любовь россиян к боярышнику

Федеральная антимонопольная служба предложила добавлять в алкогольные суррогаты рвотное средство, чтобы избежать массовых отравлений. Такая идея содержится в опубликованном ФАС заключении на проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни в стране.

Критике подверглась и идея актуализировать продовольственную корзину в соответствии с научно обоснованными рекомендациями. В ФАС заметили, что потребление той или иной пищи людьми зависит не от состава минимального набора продуктов, а от материальных возможностей россиян.

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ФАС в целом выступила против маркировки «полезных» и «вредных» по мнению Минздрава продуктов. Такие действия, считают в службе, могут лишь искусственно ограничить конкуренцию.

Часть предложений, в том числе направленных на борьбу с курением, в ФАС сочли слишком жесткими. Также было предложено доказать вредоносность электронных сигарет.

Запрет на продажу в России непищевых спиртосодержащих жидкостей был продлен 20 октября. Мораторий ввели после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016 года. Тогда погибли 78 человек.

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