Любитель «Боярышника» с ножом в аптеке попал на видео

В Санкт-Петербурге вооруженный ножом мужчина напал на аптеку. Видео инцидента опубликовал портал «Фонтанка».

По данным СМИ, преступник в состоянии похмелья купил в аптечном пункте настойки боярышника и пустырника, а также корвалол. Вернувшись домой, он не обнаружил мобильного телефона, и заподозрил работников аптеки в краже. Вооружившись кухонным ножом, он вернулся в аптеку и после словесных препирательств ударил охранника.

После потасовки он сбежал, но позднее был задержан сотрудниками правопорядка. Потерпевший попал в больницу в тяжелом состоянии, врачи удалили ему селезенку.

20 октября в России продлили запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, в частности «Боярышника». Мораторий был введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске в декабре 2016-го. Тогда погибли 78 человек.

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