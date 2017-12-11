Жительница Забайкалья спрятала в курятнике отравленного алкогольной смесью сына

Следователи передали в суд уголовное дело 26-летней жительницы города Петровск-Забайкальский, случайно отравившей алкоголем своего шестимесячного ребенка. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 декабря.

Женщина обвиняется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 1 сентября обвиняемая во время приготовления смеси для кормления ребенка по небрежности добавила в нее алкоголь и накормила сына. Через некоторое время ребенок скончался. Испугавшись, женщина спрятала тело младенца в курятнике, где его обнаружил ее супруг.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую способной отдавать отчет своим действиям.

8 декабря суд Свердловской области приговорил к 18,5 годам заключения 38-летнюю жительницу Асбеста Елену Кордюкову виновной в убийстве двух своих детей и покушении на еще одно. У них был атипичный «гемолитико-уремический синдром» — неизлечимое, врожденное заболевание, угрожающее жизни. Женщина объяснила, что устала лечить их, поэтому травила.