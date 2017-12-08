Травившая ядом неизлечимых детей мать узнала свое будущее

Суд Свердловской области признал 38-летнюю жительницу Асбеста Елену Кордюкову виновной в убийстве двух своих детей и покушении на еще одно. Прокурор просил для нее максимально возможное в России для женщин наказание — 20 лет лишения свободы, судья назначил 18,5 в колонии общего режима, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Следствие установило, что в августе 2005 года у Кордюковой родился сын, которому она умышленно давала смертельно опасные и трудно распознаваемые препараты. В апреле 2006-го мальчик умер. В ноябре 2012 года жительница Урала родила еще одного сына — ему она давала тот же препарат, в результате чего ребенок умер весной 2015 года в больнице.

Деятельность матери-отравительницы удалось пресечь, когда к врачам с отравлением попал третий ее сын, 2007 года рождения. В его организме нашли следы все того же смертоносного вещества, мальчика удалось спасти.

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Всего у нее было четверо детей, из них умерли трое. Никто из ребят не дожил до трех лет: у всех был атипичный «гемолитико-уремический синдром» — неизлечимое, врожденное заболевание, угрожающее жизни. Кордюкова давала детям препарат, который используют не только для лечения этой болезни, но и в качестве крысиного яда в дозировке, превышающей допустимую в 30 раз и ставшей в итоге смертельной.

Эксгумации доказали отравление двух детей. Женщина объяснила, что устала лечить их. Две судебно-психиатрические экспертизы подтвердили ее вменяемость.

В декабре сообщалось, что в селе Прокопьевка Красноярского края мужчина убил своего пятилетнего сына, а затем покончил с собой. По предварительным данным, ребенок был инвалидом, у семьи были «серьезные финансовые и моральные проблемы».