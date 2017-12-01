Тяжелая жизнь довела селянина до убийства сына-инвалида и суицида

Житель села Прокопьевка Красноярского края убил своего пятилетнего сына, а затем покончил с собой, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

В сообщении отмечается, в течение 10 дней 35-летний мужчина пил. Днем 30 ноября он нанес своему сыну смертельное ножевое ранение, после чего совершил самоубийство. Приехавшим на место врачам не удалось спасти отца. Все это происходило на глазах у матери мальчика.

Собеседник «Интерфакса» в местных органах власти рассказал, что у ребенка была инвалидность, поэтому у семьи были «серьезные финансовые и моральные проблемы».

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

В июле этого года 37-летний мужчина с инвалидностью убил кухонным ножом свою жену и двоих сыновей, а потом покончил жизнь самоубийством. Он стал инвалидом после того, как упал с высоты на стройке и повредил позвоночник и долгое время не мог самостоятельно ходить. Семья жила на его пособие по инвалидности.