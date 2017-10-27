Курский инвалид бомжевал четыре года по вине чиновницы-мошенницы

Сотрудница органов опеки и попечительства в Курской области присвоила себе более 650 тысяч рублей, предназначавшихся недееспособному жителю одного из сел Беловского района. Из-за этого мужчина был вынужден жить на улице в течение четырех лет, сообщается на сайте Следственного управления СК по Курской области.

По версии следствия, чиновница сказала знакомой женщине, у которой уже была оформлена опека над недееспособной девушкой, что хочет помогать инвалиду, но не может делать это официально из-за своей должности. Поэтому она попросила ее установить опеку над мужчиной, а предназначавшиеся ему деньги отдавать ей. Таким образом, с ноября 2013-го по октябрь 2017 года работница опеки ежемесячно получала чужое пособие по инвалидности. У самого же инвалида все это время не было денег на еду и одежду, он был вынужден жить на улице.

«Официальная опекунша как-то встретила его на улице, оборванного. Потом встретила снова и тогда, заподозрив неладное, предъявила претензии чиновнице. Та в ответ начала угрожать, что отберет у нее опеку над недееспособной девушкой», — отметили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В итоге женщина обратилась в ФСБ. 15 октября 2017 года мошенницу задержали во время очередной передачи денег.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК). Следователи выясняют, есть ли еще пострадавшие от действий чиновницы.

