Кузнецова раскритиковала инициативу разрешить опекунство только родственникам

Уполномоченный по правам человека при президенте России Анна Кузнецова не считает возможным ограничить выдачу детей под опеку только родственникам, поскольку не у каждого ребенка они есть. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что приоритет родственников при предоставлении опекунства уже прописан в законодательстве.

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12 мая на телеканал RT сообщил, что депутаты Госдумы Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец разрабатывают законопроект, позволяющий брать детей под опеку только родственниками. Они утверждали, что выделяемые за опекунство пособия привлекают недобросовестных людей. Авторы документа хотели оставить посторонним людям право только на усыновление детей. В этом случае они не будут получать регулярные дополнительные выплаты от государства.

Позже Вострецов заявил РИА Новости, что не предлагал полностью запретить отдавать детей под опеку всем, кроме родственников. Однако, по его словам, необходимо более четко прописать приоритетное право родственников на опекунство и одновременно ограничить число детей, которое семья может взять.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 9 марта назвал приманкой для потенциальных опекунов бесплатную квартиру, полагающуюся ребенку-сироте под опекой. Он предложил не предоставлять такое жилье.

