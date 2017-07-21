Житель Рязанской области зарезал свою семью и покончил с собой

В городе Сасово Рязанской области 37-летний мужчина убил свою семью и покончил с собой. Об этом сообщают в региональном управлении СК России. На его теле нашли раны в области шеи и живота.

Возбуждено уголовное дело об «убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего» (часть 2 статьи 105 УК). На месте работают криминалисты, следователи опрашивают соседей и знакомых о возможной причине массовой резни.

Как уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН), он убил свою 35-летнюю супругу и двоих сыновей (12 и 9 лет) кухонным ножом.

Мужчина был инвалидом. Ранее работал на стройках в Москве. На одной из них упал с высоты и повредил позвоночник. Получив травму стал недееспособен, самостоятельно ходить он смог совсем недавно и жил на пособие по инвалидности.

15 мая в жилом доме на юго-западе Москвы обнаружили трупы трех человек. Основной версией стало то, что мужчина, предположительно сотрудник МИД, убил свою семью, а затем покончил жизнь самоубийством.