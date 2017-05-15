СМИ сообщили об убийстве жены и дочери сотрудником МИД в Москве

В жилом доме на юго-западе столицы обнаружены трупы трех человек. Об этом агентству городских новостей «Москва» в ночь на понедельник, 15 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в квартире одного из домов на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка, у всех — огнестрельные ранения.

На месте происшествия приступила к работе оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

По данным РЕН ТВ, правоохранительные органы проверяют версию, что мужчина убил свою семью, а затем покончил жизнь самоубийством. Кроме того, сообщается, что он был сотрудником МИД, официального подтверждения этой информации нет.

Как стало известно телеканалу, мужчина выстрелил супруге в лицо, его пятилетняя дочь пыталась убежать, поэтому получила ранение в спину.