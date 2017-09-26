Жительница Тувы убила обожженного ребенка лечением по народным методам

Полуторагодовалая девочка в Туве умерла в больнице от полученных в бане обширных ожогов тела, которые мать более недели лечила маслом облепихи. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 9 августа в бане частного дома села Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района мать по неосторожности облила ребенка кипятком. Девочка получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей — в общей сложности 60 процентов тела. Однако женщина не стала обращаться к врачам и самостоятельно лечила дочь «путем втирания в места ожога облепихового масла».

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«16 августа подозреваемая с ребенком были госпитализированы в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, ребенок 22 августа скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетней наступила от термического ожога 3 степени, обширных ожоговых ран, осложнившихся развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонии, являющихся тяжким вредом здоровью», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование продолжается.