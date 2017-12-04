Уставшая от неизлечимых детей мать медленно травила их крысиным ядом

В Свердловской области 38-летняя жительница поселка Малышева Елена Кордюкова обвиняется в убийстве двоих своих детей и покушении на еще одного. Прокурор попросил для нее максимально возможное в России для женщин наказание — 20 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает Ura.ru.

Кордюкову арестовали в 2015 году после того, как медики спасли от отравления крысиным ядом ее восьмилетнего сына. Выяснилось, что женщина систематически давала ребенку препарат «Варфарин», содержащий компоненты крысиного яда в дозировке, превышающей допустимую в 30 раз.

Также стало известно, что до этого у жительницы Урала один за другим умерли трое детей. Никто из них не дожил до трех лет, и у всех был один диагноз: атипичный «гемолитико-уремический синдром» — врожденное заболевание, угрожающее жизни.

В результате эксгумаций подтвердилась версия об отравлении крысиным ядом двоих детей.

На допросе Кордюкова призналась, что устала лечить детей.

Ранее сообщалось, что в селе Прокопьевка Красноярского края мужчина убил своего пятилетнего сына, а затем покончил с собой. Собеседник «Интерфакса» в местных органах власти рассказал, что у ребенок был инвалидом, поэтому у семьи были «серьезные финансовые и моральные проблемы».