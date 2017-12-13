Бомж заживо сварил двух бездомных ради металлолома

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России оставила без изменения приговор о пожизненном заключении для бездомного, убившего двух бомжей. Об этом сообщает сайт прокуратуры Забайкальского края.

Ранее краевой суд установил, что нигде не работающий гражданин на территории заброшенной поликлиники в Чите в феврале 2008 года обнаружил большой склад металлолома и решил его сдать. Своим замыслом он поделился с двумя другими бомжами, но те запретили мужчине собирать металлолом «на их территории».

После этого мужчина решил убить их. Для этого он приобрел некачественный алкоголь и угостил бомжей в надежде, что они отравятся и умрут. Они остались живы, но заснули в состоянии глубокого опьянения.

«Доводя свой умысел на их убийство до конца, затащил своих приятелей на дно люка теплоузла глубиной 1,7 метра и открыл кран горячей воды. Убедившись, что потерпевшие не проснулись и оказались под слоем кипятка, он закрыл сверху крышку люка и ушел», — говорится в сообщении прокуратуры.

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