Бомж изнасиловал внучку приютивших его казанских пенсионеров

Следственными органами СК по Республике Татарстан предъявлено обвинение 35-летнему уроженцу Иркутской области в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает сайт СУ СК по региону.

По версии следствия, осенью этого года бездомный мужчина познакомился в Казани с местными пенсионерами. Он поселился у них и стал помогать в строительстве дома. 1 декабря у пенсионеров гостила шестилетняя внучка. Когда хозяин отлучился по делам, а его супруга ушла на кухню мыть посуду, злоумышленник совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Придя на следующий день домой, девочка рассказала матери о произошедшем, после чего злоумышленник был задержан. В настоящее время он помещен под стражу.

В начале декабря суд в Саратове осудил трех мужчин за попытку изнасилования фельдшера.

