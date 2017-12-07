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Бомж изнасиловал внучку приютивших его казанских пенсионеров

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Следственными органами СК по Республике Татарстан предъявлено обвинение 35-летнему уроженцу Иркутской области в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает сайт СУ СК по региону.

По версии следствия, осенью этого года бездомный мужчина познакомился в Казани с местными пенсионерами. Он поселился у них и стал помогать в строительстве дома. 1 декабря у пенсионеров гостила шестилетняя внучка. Когда хозяин отлучился по делам, а его супруга ушла на кухню мыть посуду, злоумышленник совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Придя на следующий день домой, девочка рассказала матери о произошедшем, после чего злоумышленник был задержан. В настоящее время он помещен под стражу.

В начале декабря суд в Саратове осудил трех мужчин за попытку изнасилования фельдшера.

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