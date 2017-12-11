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«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу

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Французский модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода в супермаркет. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает HypeBeast.

Стоимость сумки составляет 1000 долларов. Она сделана из телячьей кожи и продается в разных формах, размерах и цветах. В комментариях к первой опубликованной компанией фотографии аксессуара в Instagram высказывались противоположные мнения.

Большинству вещь не понравилась, ее назвали пакетом для бездомных. «Он что, в мусорном баке одежку нашел? Вы там вообще в своем уме?» — написал русскоязычный пользователь. Другие отметили, что расстроились и перестали верить в моду.

«Это пакет для бомжей, но стоит запредельно дорого», — считают многие. Впервые аксессуар был представлен на показе Balenciaga летом, но стал доступен для покупки только сейчас.

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