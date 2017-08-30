Balenciaga снял рекламную кампанию на камеры видеонаблюдения

Французский модный дом Balenciaga показал несколько кадров рекламной съемки для онлайн-платформы Farfetch. В ней представлены модели из новой осенней коллекции бренда. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

Съемки проходили в британском музее Tate Modern. Автор снимков — американский фотограф Робби Фиммано. В качестве аппаратуры использовались C.C.T.V — системы видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба Farfetch 1 /6

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру.

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Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора занимает модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия.