Есть надписи на русском языке

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Зачем креативный директор Balenciaga носит кеды с именем Земфиры

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Куртка: Катя Dobrяkova
Куртка: Катя Dobrяkova
Фото: Артур Нечаев

Поколение, ходившее в школу в 1980-е, наверняка вспоминает (кто с ностальгией, а кто и без) изрисованные авторучкой или фломастером кеды, сумки из кожзаменителя и прочие подходящие для самовыражения поверхности. Ни ругань родителей, ни выговоры учителей не могли остановить подростков, желающих поведать таким нехитрым образом миру о своей любви к «Кино», Kiss или «Спартаку». Кто бы мог подумать, что спустя три десятка лет это снова войдет в моду — и вовсе не среди школьников с делинквентным поведением.

В Советском Союзе, как известно, делали ракеты, перекрывали Енисей, а также опережали весь остальной мир в области классического танца. Однако по части поп-культуры советская молодежь вплоть до самых последних лет существования первого в мире государства рабочих и крестьян пребывала в почти абсолютном неведении (хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный и выносится в комментарии к материалу). Но в случае с расписанными вручную кроссовками подростки Страны Советов не только шагали в ногу со временем, но даже, как выясняется, немного опережали его.

Культура DIY (Do It Yourself, «сделай сам») в моде существовала всегда — большей частью, конечно, по необходимости (тут, кстати, можно вспомнить и еще один чисто советский феномен, саркастически описанный Ильфом и Петровым в образе Эллочки-людоедки из «12 стульев»: «Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии) (…) и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет»). На подиумы же она вышла — точнее, влетела — в эпоху «панк-революции» конца 1970-х, в буквальном смысле на плечах дизайнера Вивьен Вествуд, модели Джордан и вокалиста Sex Pistols Джонни Роттена. Последний, собственно, и подал идею, написав маркером на своей футболке Pink Floyd слова I Hate («я ненавижу»), превратив таким образом обычный мерчандайз в художественное высказывание и заявление позиции. В начале 1980-х идею подхватил Жан-Шарль де Кастельбажак, вручную раскрашивавший платья слоганами и рисунками в «наивной» манере.

Demna's sneakers @vetements_official #outside @gosharubchinskiy #pmfw

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В 2017 году порядком подзабытый тренд внезапно вернулся. Первой ласточкой стало появление еще в январе прошлого года на публике основателя марки Vetements и креативного директора Balenciaga Демны Гвасалия в белых кедах Converse, вручную украшенных творцом многозначительными фразами на английском, большой надписью «Земфира», несколько кривоватой «мерседесовской» звездой и понятной каждому, кто вырос к востоку от Бреста, сентенцией «они устали». Поскольку все, что ни сделал бы Гвасалия, воспринимается нынче в фешен-кругах как откровение, последователи не заставили себя ждать — к тому же доминировавшая пару сезонов подряд лаконично-белая спортивная обувь порядком наскучила.

Расписанные кроссовки в этом сезоне появились у самых разных брендов — объединяет их всех разве что астрономическая цена. Даже у демократичного Adidas модель Stan Smith Michaël Edery Custom с нанесенными французским художником Михаэлем Эдери надписями yes I’m crazy и nobody is perfect («да, я безумен» и «никто не совершенен») обойдутся в 20 тысяч рублей. А творение самого Гвасалии для другого известного спортивного бренда, Vetements x Reebok Instapump Fury, стоило в момент выпуска 624 доллара — сейчас вся серия уже распродана и на eBay предлагается раз в два дороже.

Не отстают и дизайнеры с историей: Dolce & Gabbana предлагают изукрашенные заклепками, заплатками и рукописными надписями и «пацификами» кеды — за каких-то 58 тысяч рублей.

Самое элегантное, пожалуй, решение предложил Maison Margiela: белые кроссовки 22 Replica Low "Leave A Message" сделаны из синтетического материала с «эффектом бумаги» и продаются в комплекте с фирменным несмываемым маркером, которым и предлагается самостоятельно украсить обувь за 555 евро.

Впрочем, одной обувью дело снова не ограничивается: в осенне-зимней коллекции Gucci, к примеру, каракулями исписаны топы и футболки — совсем как в славные времена панк-анархизма. Насколько долговечным окажется этот тренд в 2010? «Лента.ру» решила опросить ведущих молодых дизайнеров России.

Катя Добрякова:

Я давно использую и поддерживаю прием намеренной «порчи» одежды фломастерами. Люблю кастомизировать джинсовки маркерами и делаю это уже несколько лет. Для любителей покреативить самостоятельно я сделала лимитированную коллекцию футболок, которые в комплекте с фломастером и баллоном краски лимитированно будут продаваться в ЦУМе, «Цветном» и ДЛТ. Сейчас с удивлением прочла, что Maison Margiela применил тот же прием с кроссовками, и окончательно убедилась, что идеи летают в воздухе.

Дарья Самкович, I AM Studio:

Мне кажется, это протест против люкса. В этом есть нотка свободы и брутальности, а это всегда сексуально. Другое дело, что я не люблю совсем бомж-style, мне кажется, в целом образ человека должен быть сбалансирован. Хотя некоторым это идет, все очень зависит от внешности.

Команда Porta 9/Portal:

Это связано с желанием современного покупателя привнести в потребление какие-то личные смыслы. Все мы сегодня вовлечены в потребление массово производимых товаров: можно сказать, что и индивидуальность сегодня становится «массовым желанием». Именно с этим желанием можно связать популярность практик кастомизации. Покупатель сегодня стремится создать историю с помощью подручных средств, а не продемонстрировать дизайнерски выверенный образ, неважно, созданный стилистами модных домов или массовых брендов. Так что расписанные, или «грязные», кроссовки — это скорее протест против засилья модных образцов, результат стремления к индивидуальности, которые производители «считывают» и успешно коммерциализируют.

Владислав Крылов

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