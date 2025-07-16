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02:30, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Historical_Touch_124 рассказал о том, как накануне свадьбы отомстил невесте своего друга. До этого на протяжении года между ними сохранялись неприязненные отношения.

«Когда они только начали встречаться, она решила, что он должен проводить свое свободное время только с ней, а если он идет к друзьям, то они как бы воруют это время у нее. Она постоянно запрещала ему видеться со мной и другими товарищами без какой-либо причины на то», — написал автор.

Когда пара решила пожениться, Historical_Touch_124 взял на себя организацию мальчишника. Невеста друга потребовала, чтобы на мероприятии не было алкоголя и стриптизерш. Услышав это, автор поста понял, где именно должно проходить торжество.

«Итак, мы отвели нашего маленького друга в местный стрип-клуб, хорошенько его напоили, оплатили пару приватных танцев, после чего я отвел пьяного жениха домой, надел на него купленную в стрип-клубе фирменную футболку с названием заведения и, позвонив в дверь, оставил его спящего на крыльце», — добавил рассказчик.

Ставшую вскоре женой девушку это страшно разозлило, из-за чего она сама не общалась с другом своего мужа в последующие два года и запрещала ему. Однако вскоре пара развелась, благодаря чему отношения между приятелями восстановились.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как придумала отвратительную ложь о своей еде и отвадила офисного воришку обедов. Выбранный ею способ мести восхитил других посетителей портала.

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