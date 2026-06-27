В подмосковном Солнечногорске празднование дня рождения закончилось массовым отравлением. Двое гостей не выжили, еще шестерых госпитализировали с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом». Об инциденте стало известно днем в субботу, 27 июня.
Ситуация находится под контролем подмосковной прокуратуры. В настоящее время прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.
Участники вечеринки могли отравиться наркотиками
Компания друзей отмечала день рождения в коттедже. Во время праздника один из гостей предложил попробовать белый порошок. После употребления запрещенных веществ все потеряли сознание. Первой очнулась 20-летняя девушка и вызвала экстренные службы. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть двоих молодых людей, остальных пострадавших госпитализировали.
По предварительной информации, к летальному исходу и массовому отравлению могла привести роковая ошибка молодых людей — вместо мефедрона они употребили метадон, который им продали под видом первого.
Погибшие оказались спортсменами из другого региона
Жертвами отравления на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске стали два спортсмена из Брянска. Один из них — воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» Тимур, второй — боксер Мирзабек. Им обоим было по 26 лет.
Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации и покинули медучреждения.
Отравившихся наркотиками на вечеринке в Подмосковье допросят
По факту смерти двух человек в результате отравления в Подмосковье возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
Следователем проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз
В ведомстве уточнили, что в качестве причины гибели молодых людей в результате отравления рассматривается версия об употреблении ими наркотиков.