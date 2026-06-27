В Солнечногорске два человека погибли, шесть пострадали от отравления метадоном

В подмосковном Солнечногорске празднование дня рождения закончилось массовым отравлением. Двое гостей не выжили, еще шестерых госпитализировали с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом». Об инциденте стало известно днем в субботу, 27 июня.

Ситуация находится под контролем подмосковной прокуратуры. В настоящее время прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.

Участники вечеринки могли отравиться наркотиками

Компания друзей отмечала день рождения в коттедже. Во время праздника один из гостей предложил попробовать белый порошок. После употребления запрещенных веществ все потеряли сознание. Первой очнулась 20-летняя девушка и вызвала экстренные службы. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть двоих молодых людей, остальных пострадавших госпитализировали.

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

По предварительной информации, к летальному исходу и массовому отравлению могла привести роковая ошибка молодых людей — вместо мефедрона они употребили метадон, который им продали под видом первого.

Погибшие оказались спортсменами из другого региона

Жертвами отравления на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске стали два спортсмена из Брянска. Один из них — воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» Тимур, второй — боксер Мирзабек. Им обоим было по 26 лет.

Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации и покинули медучреждения.

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Отравившихся наркотиками на вечеринке в Подмосковье допросят

По факту смерти двух человек в результате отравления в Подмосковье возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Следователем проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области

В ведомстве уточнили, что в качестве причины гибели молодых людей в результате отравления рассматривается версия об употреблении ими наркотиков.