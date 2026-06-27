Раскрыты жертвы отравления на дне рождения в российском городе

На дне рождения в Солнечногорске насмерть отравились мефедроном два спортсмена из Брянска

Жертвами отравления мефедроном на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске стали два спортсмена из Брянска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Компания употребила запрещенные вещества, а затем всем стало плохо. Приезда медиков не дождались воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» 26-летний Тимур и боксер Мирзабек. Они отмечали день рождения своего друга Павла.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации и покинули медучреждение.

Молодые люди отмечали день рождения в коттедже, в разгар праздника восемь человек почувствовали себя плохо, одна из девушек вызвала скорую помощь. Ситуация находится под контролем прокуратуры, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.