Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 16 июля 2025Мир

Трамп заявил о своем нежелании вводить новые санкции против России

Трамп выразил надежду, что ему не придется вводить новые антироссийские санкции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, торгующей с ней. В связи с этим он выразил надежду на то, что в ближайшие 50 дней конфликт будет урегулирован. Заявление американского лидера передает ТАСС.

«Они [санкции] будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку», — пояснил Трамп.

Он добавил, что урегулировать конфликт можно быстрее, чем за 50 дней, но для этого необходимо, чтобы позиция Москвы в отношении конфликта изменилась.

Ранее Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    Мужчина вышел на улицу и занялся сексом на глазах у школьников

    На Западе рассказали о мудром шаге Трампа

    Трамп рассказал о начале поставок Patriot для Украины

    Трамп заявил о своем нежелании вводить новые санкции против России

    Украинские военные убили сослуживца в ДНР

    Трамп рассказал о контактах с Путиным

    В России рассказали о возможной отправке солдат Дании на Украину

    Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

    В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости