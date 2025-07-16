На Западе рассказали о мудром шаге Трампа

BZ: Заявлением о России Трамп снял с себя ответственность за поражение Украины

Президент США Дональд Трамп, поставив ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение Киева. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

«Война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев», — говорится в материале.

Авторы газеты отмечают, что американский лидер одновременно и поддержал Украину, и снял с себя ответственность за ее поражение. В то же время BZ отмечает, что Трамп не просто так отсрочил введение пошлин в отношении России — таким образом он одновременно сохраняет себе возможность войти в историю как «президент мира» и не дает рухнуть мировой экономике.

Ранее Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России, однако позднее он отметил, что не хочет этого делать.