Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 16 июля 2025Мир

На Западе рассказали о мудром шаге Трампа

BZ: Заявлением о России Трамп снял с себя ответственность за поражение Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, поставив ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение Киева. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

«Война с Россией теперь приносит американцам прибыль. А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев», — говорится в материале.

Авторы газеты отмечают, что американский лидер одновременно и поддержал Украину, и снял с себя ответственность за ее поражение. В то же время BZ отмечает, что Трамп не просто так отсрочил введение пошлин в отношении России — таким образом он одновременно сохраняет себе возможность войти в историю как «президент мира» и не дает рухнуть мировой экономике.

Ранее Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России, однако позднее он отметил, что не хочет этого делать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    Мужчина вышел на улицу и занялся сексом на глазах у школьников

    На Западе рассказали о мудром шаге Трампа

    Трамп рассказал о начале поставок Patriot для Украины

    Трамп заявил о своем нежелании вводить новые санкции против России

    Украинские военные убили сослуживца в ДНР

    Трамп рассказал о контактах с Путиным

    В России рассказали о возможной отправке солдат Дании на Украину

    Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

    В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости