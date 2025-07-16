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02:42, 16 июля 2025Бывший СССР

Украинские военные убили сослуживца в ДНР

РИА Новости: ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен ВС России в Поддубном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяет подчиненным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, именно так украинские военные убили собственного сослуживца в населенном пункте Поддубное Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

«Сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», — рассказал собеседник агентства.

По словам «Шустрого», это произошло в ходе освобождения населенного пункта.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Станислав Костенко обратился с призывом к другим украинским солдатам сдаваться в российский плен. Известно, что после одного из боев Костенко решил покинуть свою позицию. Он хотел пройти порядка 700 километров в гражданской куртке, но ошибся и пришел к российским войскам, где его задержали.

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