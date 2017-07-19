Российские кеды «Два мяча» получили застежку-липучку

Коллекция кед марки «Два мяча», популярной в советские времена и возрожденной в 2016 году, пополнилась усовершенствованной репликой модели 1973 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июля.

Фото: пресс-служба «Два мяча» 1 /2

Модель 1973 является доработанной версией модели 1972 с высоким верхом. Кеды получили стабилизирующую стопу застежку-липучку и более мягкий нейлоновый верх. Новинка, как и все остальные кеды «Два мяча», оснащена стелькой из пенистого материала, обеспечивающего комфорт при ежедневной носке. 20 июля марка откроет корнер в формате pop-up store в московском универмаге «Цветной». В магазине будет представлен полный ассортимент моделей кед. Модель 1973 будет доступна для заказа только во время работы pop-up store в «Цветном». Цена новинки не сообщается.

Первая коллекция кед «Два мяча» — копии тех, что выпускались с 1965 по 1976 год, была представлена летом 2016 года. Во времена СССР такие кеды поставлялись из Китая.

