Кеды Converse украсили героями мультфильмов

Американская компания Converse совместо с Warner Bros. выпустила колекцию обуви, посвященную мультипликационным героям Looney Tunes. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Highsnobiety.

В линейке представлены как детские, так и взрослые модели. На классических кедах избражены Твитти и Багз Баннни. Модели уже появились в продаже. Цены на них варьируются от 35 до 65 долларов.

Компания Converse основана в 1908 году. Создателем бренда стал Маркус Конверс, который открыл фирму Converse Rubber Shoe Company в городе Мэдлен, штат Массачусетс. В 1917 году она начала выпуск обуви для игры в баскетбол. Модель, получившая название All Star, стала популярной благодаря баскетболисту Чаку Тейлору. В 1921 году он стал лицом компании, а его подпись появилась на логотипе All Star. К настоящему времени эта модель является самой продаваемой в истории обуви.

Среди новинок марки — модель, созданная в сотрудничестве с брендом JW Anderson. Кеды выполнены в нескольких цветах и украшены множеством блесток. Ожидается, что модель-унисекс скоро появится в продаже.