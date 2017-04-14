Converse выпустил «пасхальные кеды»

Бренд спортивной обуви и аксессуаров Converse запустил «пасхальную» линейку классических Chuck Taylor All-Star. Коллекция получила название «Fuzzy Bunny» и посвящена главному символу Пасхи на Западе — Пасхальному кролику. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Highsnobiety.

Модель выполнена из махровой ткани и представлена в двух цветах - голубом и розовом. Кеды уже в продаже по цене 100 долларов за пару.

Converse — американская компания по производству обуви, основанная в 1908 году. Модель, получившая название All Star, стала популярной благодаря баскетболисту Чаку Тейлору. В настоящее время бренд Converse принадлежит компании Nike.