Converse показал диско-кеды с блестками

Американская компания Converse показала новую модель кед, созданную в сотрудничестве с брендом JW Anderson. Об этом сообщает The Metro. Ролик с презентацией модели опубликован на странице марки в Instagram.

Without tension no one pays attention. #converse x @jw_anderson A post shared by Converse (@converse) on Jun 14, 2017 at 11:53am PDT

Кеды выполнены в нескольких цветах и украшены множеством блесток. Ожидается, что модель-унисекс скоро появится в продаже. Цены на обувь пока не назывались.

Компания Converse основана в 1908 году. Создателем бренда стал Маркус Конверс, который открыл фирму Converse Rubber Shoe Company в городе Мэдлен, штат Массачусетс. В 1917 году она начала выпуск обуви для игры в баскетбол. Модель, получившая название All Star, стала популярной благодаря баскетболисту Чаку Тейлору. В 1921 году он стал лицом компании, а его подпись появилась на логотипе All Star. К настоящему времени эта модель является самой продаваемой в истории обуви.

Одна из новинок — так называемые «пасхальные кеды» Fuzzy Bunny. Обувь сделана из махровой ткани и представлена в двух цветах — голубом и розовом.

