Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»

Российские дизайнеры обновили коллекцию легендарных кед «Два мяча», популярных во времена Советского Союза. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 марта. Линейка дополнена обувью в нескольких новых цветах.

В том числе, в коллекции представлена модель 1971 года с декоративной прострочкой, которая символизирует солнечные лучи. Кеды представлены в трех цветах — синем, черном и белом.

Фото: «Два мяча» 1 /4

Еще одна новинка — обувь, копирующая дизайн 1974 года. Она выполнена в бежевом цвете с красными вставками.

Первая коллекция кед «Два мяча» — копии тех, что выпускались с 1965 по 1976 год, была представлена летом 2016 года. Во времена СССР такие кеды поставлялись из Китая.