Уральский художник продал портрет бомжа из грязи

В Москве на торгах Artmossphere с молотка ушла картина уральского художника Славы Птрк. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает Znak.com.

Полотно представляет собой портрет бездомного мужчины. Оно выполнено из грязи.

Сумма, за которую была продана картина, не разглашается. Известно, что она не превысила тысячу евро. Начальная стоимость полотна составляла 500 евро.

Портрет бомжа был написан совместно с художником Владимиром Абихом в рамках проекта «Уличная грязь», который был представлен в Екатеринбурге в 2013 году.

Слава Птрк (настоящее имя Станислав Комиссаров) — современный российский художник, часто использующий трафареты в своих работах. Стал победителем международного конкурса Portrait Now! в Копенгагене.