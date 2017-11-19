Картинку из комикса продали за 500 тысяч долларов в Париже

На парижском аукционе за полмиллиона долларов продали рисунок из комикса 1939 года «Скипетр короля Оттокара», входящего в серию «Приключения Тинтина». Об этом сообщает BBC.

Автор произведения — бельгийский художник Жорж Проспер Реми, работавший под псевдонимом Эрже. На рисунке один из самых узнаваемых персонажей комиксов, Тинтин, и его собака Милу.

BBC напоминает, что в прошлом году рисунок из комикса «Путешественники на Луне», который тоже входит в серию «Приключения Тинтина», был продан за 1,55 миллиона евро.

16 ноября стало известно, что на нью-йоркском аукционе Christie’s за 400 миллионов долларов была продана картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира».