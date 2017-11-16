В Нью-Йорке продали самую дорогую картину в мире

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов продали творение итальянского художника Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщают РИА Новости.

Это единственное произведение живописца, находившееся в настоящее время в частной коллекции. Сумма сделки оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства.

Изначальная цена лота составляла 100 миллионов долларов, но за полчаса поднялась до 400 миллионов.

Картина «Спаситель мира» относится примерно к 1500 году. Первые упоминания о произведении относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников Да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи. После реставрационных работ и установления подлинности, она была выставлена на акцион Christie’s.

В конце октября в Париже за 631,5 тысячу евро продали репродукцию Моны Лизы с пририсованными художником Марселем Дюшаном усами.