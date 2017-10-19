Раскрыт секрет таинственного шара в руке Христа на полотне да Винчи

Писатель Уолтер Айзексон в своей книге «Леонардо да Винчи: Биография» объяснил необычные свойства хрустального шара в руке Иисуса Христа на картине «Спаситель мира». Об этом сообщает The Guardian в четверг, 19 октября.

Айзексон отметил, что прозрачный шар на полотне не искажает пространство позади себя, что крайне странно, учитывая, что во время работы над картиной да Винчи попутно исследовал оптические иллюзии и преломление света. Это подтверждают многочисленные записи и диаграммы в дневниках художника. По словам Айзексона, да Винчи был одержим своими исследованиями, и если бы он рисовал шар правильно, то объекты за фигурой были бы инвертированы.

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«Леонардо решил не изображать хрустальный шар реалистично, потому что посчитал это отвлечением внимания. Или же он попытался таким образом передать чудотворные качества Христа и его шара», — объяснил Айзексон.

Ранее в октябре стало известно, что «Спасителя мира» выставят на торги с начальной стоимостью в 100 миллионов долларов. История полотна имеет несколько вариаций. Согласно одной из них картина находилась в коллекции короля Карла II, затем принадлежала сыну герцога Букингемского. После этого она периодически пропадала и вновь появлялась на аукционах.