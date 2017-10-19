Хвалившегося картиной Ренуара президента США уличили во лжи

Полотно французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Две сестры», принадлежащая президенту США Дональду Трампу, — подделка. Об этом газете Chicago Tribune в четверг, 19 октября, заявили в Чикагском институте искусств, где выставлен оригинал.

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Отмечается, что Трамп неоднократно хвастался тем, что обладает подлинником «Двух сестер». Когда биограф республиканца Тим О'Брайен ранее указывал ему на то, что настоящая картина находится в Чикаго, Трамп продолжал настаивать на своей версии. «Я уверен, он до сих пор рассказывает всем гостям: "Это оригинал, это оригинал"», — заявил писатель.

«Он способен верить в свою же ложь целыми десятилетиями. Он рассказывает одни и те же истории снова и снова, не обращая внимания на то, что факты опровергают его слова», — добавил О'Брайен.

По словам представителя Чикагского института искусств Аманды Хикс, картина была подарена учреждению в 1933 году.

