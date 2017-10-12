США покинут ЮНЕСКО

США выйдут из состава ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает The Sun.

По данным издания, такое решение связано с тем, что американские власти считают организацию антиизраильской. В частности, в США недовольны тем, что в состав ЮНЕСКО включена Палестина.

Таблоид отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа планировала выход из организации в течение нескольких месяцев.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — цитирует ТАСС заявление начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

По информации агентства, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Штаты покидали ЮНЕСКО в 1984 году из-за разногласий, касающихся управления. В 2003 году страна вернулась в состав организации, но в 2011-м прекратила финансировать ее после того, как было принято решение включить в состав Палестину.

В настоящий момент ЮНЕСКО насчитывает 195 членов. Данное учреждение ООН было создано после того, как в 1945 году 37 стран-основателей подписали конституцию организации.

В июле постпред России в организации Александр Кузнецов рассказал, что Запад блокирует контакты ЮНЕСКО с объектами в Крыму.