Монастырь острова-села Свияжска внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Несколько культурных объектов острова-града Свияжска в Татарстане включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Только что зарегистрировано как объект Всемирного наследия: Успенский собор и монастырь острова-села Свияжска, Россия», — говорится в публикации.

Одновременно с ним в перечень ЮНЕСКО также внесли театр Афродисиас в Турции, Озерный край в Великобритании, здания школы Баухаус в Веймаре, Дессау, и Бернау в Германии.

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь — действующий мужской монастырь Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Был основан в 1555 году. В архитектурный ансамбль монастыря входит Успенский собор, построенный в 1561-м, где сохранились оригинальные фрески того же года. Это один из двух храмов России, где сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного.

Остров-град Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана, при слиянии рек Свияги и Щуки. Поселение было заложено в 1551 году во время правления Ивана Грозного.

Всемирное наследие ЮНЕСКО объединяет объекты (как природные, так и созданные человеком), главными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. Статус объекта всемирного наследия предполагает приоритетность в привлечении финансовых средств для его поддержки из фонда, а также обязанность государств-участников соответствующей конвенции прилагать неотложные меры по спасению таких объектов в случае, если они оказываются под угрозой.