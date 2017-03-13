Бюльбюль оглы выдвинули на пост главы ЮНЕСКО

Певец и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы выдвинут кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 13 марта.

«В связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора Ирины Боковой, согласно процедурам ЮНЕСКО, на это место мы выдвинули кандидатуру Полада Бюльбюль оглы», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как отмечает пресс-секретарь, Бюльбюль оглы сможет, по убеждению Баку, внести вклад в развитие организации.

Кандидатуру вынесли на рассмотрение Исполнительного совета ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью.

Полад Бюльбюль оглы Мамедов — певец, актер, композитор чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России. Занимал пост министра культуры Азербайджана.

