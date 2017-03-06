В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концертов Орбакайте на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина заявила, что поднимет в ЮНЕСКО вопрос о давлении Киева на российских артистов. Причиной этому послужил перенос концертов певицы Кристины Орбакайте на Украине, передает РИА Новости в понедельник, 6 марта.

«Отмена очередного концерта — не что иное, как пример грубого давления на русскоязычное население и еще одна попытка "вбить клин" между нашими народами. Уверена, что данному инциденту должна быть дана оценка крупных международных организаций», — подчеркнула Сутормина.

Член ОП отметила, что также обратится в Совет по правам человека при ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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3 марта пресс-служба Национального дворца искусств «Украина» в Киеве сообщила о переносе концерта Орбакайте, который должен был состояться 6 марта, на 26 сентября. Организаторы объяснили это тем, что Украина находится «в условиях внешней военной агрессии». Они также связали это с «общим возмущением общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией».

Украина называет Россию страной-агрессором, обвиняя ее в ведении боевых действий в Донбассе. В Москве опровергают эти утверждения, указывая, что Россия не является стороной конфликта.