В ЮНЕСКО заявили о блокировке контактов с Крымом и антироссийской пропаганде

Запад блокирует контакты ЮНЕСКО с объектами в Крыму, рассказал постпред России в организации Александр Кузнецов. Его слова в пятницу, 14 июля, передает РИА Новости.

«Мне недавно задавали этот вопрос, что якобы ЮНЕСКО приняло какое-то решение о том, чтобы не поддерживать связи [в Крыму]. Это не соответствует действительности. Секретариат ЮНЕСКО никаких специальных решений на этот счет не принимал», — заявил Кузнецов.

По его словам, исполнительный совет организации постоянно принимает «политизированные резолюции» по Крыму. «Мы голосуем против подобных резолюций. Мы вообще против политизации ЮНЕСКО и считаем, что этот вопрос совершенно не относится к компетенции организации. А что касается связи с традиционными партнерами ЮНЕСКО в Крыму, то западные страны заблокировали эти контакты», — подчеркнул он.

Постпред добавил, что «фактически контактов никаких нет», а обращения со стороны России «просто не рассматриваются». «То, чем должна заниматься ЮНЕСКО, не делается. Вместо этого на каждой сессии звучит одна и та же антироссийская пропаганда», — пожаловался Кузнецов.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам всенародного голосования. Киев считает референдум незаконным и обвиняет Москву в оккупации территории. Кремль подчеркивает, что плебисцит состоялся с соблюдением всех международных норм. Большинство стран Запада считают полуостров украинским. В июне 2014-го Евросоюз ввел санкции в отношении Крыма. Так, европейским компаниям запрещено поставлять на полуостров товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, Брюссель ввел ограничил импорт товаров, произведенных в Крыму.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Одной из целей является содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов.