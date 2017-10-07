Культура
 

Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США

Перейти в «Мою Ленту»

Фирме State Street Corporation, которая заказала скульптуру «Бесстрашная девочка» в Нью-Йорке, посвященную гендерному неравенству, придется выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов. Компанию наказали за дискриминацию женщин, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, фирма, специализирующаяся на финансовых услугах, занижала зарплаты своим сотрудникам-женщинам, выплачивая им меньшую зарплату, чем мужчинам на тех же должностях. Нарушения коснулись 305 работниц, сказано в докладе Департамента труда США.

Кроме того, State Street Corporation обвинили в занижении зарплат 15 чернокожим вице-президентам компании по сравнению с белыми коллегами.

Сама фирма опровергает эту информацию, но штраф выплатить согласилась.

Памятник «Бесстрашная девочка» появился напротив «Быка с Уолл-стрит» в Нью-Йорке накануне Международного женского дня — 7 марта 2017 года. Скульптура, по задумке авторов, символизирует протест против принижения роли женщин на фондовых рынках и крупных компаниях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Firm Behind ‘Fearless Girl’ Statue Underpaid Women, U.S. Says
Житель Севастополя разрушил памятник героям Небесной сотни в Киеве
В Нью-Йорке установили статую Трампа
Последние новости
Российские ВКС уничтожили командный пункт ИГ в Сирии
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Изгнанная из сборной Ирана за отказ от хиджаба шахматистка сыграет за США
Молдавский футболист ударил соперника головой в лицо
Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Другие материалы рубрики
Культура09:41 6 октября

От электроовцы слышу

Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
18:21 6 октября

Дочь Джеки Чана призналась в гомосексуальности

16:42 6 октября

На фестивале французского кино покажут премьеру фильма «Праздничный переполох»

20:01 6 октября

Метровый пенис в детском платьице сочли символом феминизма

Культура16:16 5 октября

В плену снов

Кто получит главную литературную премию мира
17:10 6 октября

Появились подробности госпитализации Мединского

13:24 6 октября

Британский джазовый квартет Portico Quartet выступит в Москве

18:17 6 октября

Самый известный в мире сноубордист приедет в Россию с новым фильмом

Культура00:05 3 октября

«Эти телки не попадают ко мне на болт»

Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
14:16 6 октября

Шведская певица предалась утехам с плюшевой куклой

19:30 4 октября

Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера

14:54 6 октября

Определены лучшие песни для хорошего настроения

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
В Подмосковье прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Врио главы Дагестана Васильев отправил правительство республики в отставку
Пять человек погибли при аварии автобуса в Подмосковье
Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт ИГ в Дейр-эз-Зоре
Politico сообщил о взломе хакерами телефона главы аппарата Белого дома
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Все материалы
Бывший СССР
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
Украинский генерал назвал условие захвата Россией «коридора» в Крым
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Появилось видео второй за сутки драки депутатов Рады
Порошенко разглядел косоворотки под вышиванками скачущих депутатов Рады
Турчинов нашел пятую колонну в Верховной Раде
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий из Донбасса в Киев
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Подсчитаны «мертвые» биткоины
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Добровольная пенсия для россиян начнется на год раньше
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Nord Stream 2 разработала запасной маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Три вокзала эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
СК решил отпустить главного бухгалтера «Седьмой студии» из СИЗО
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
Армия США испытала конвертоплан будущего
Все материалы
Спорт
Кукуй, гаси
В Вегасе определят будущего соперника Макгрегора и познают силу «Ахмата»
Изгнанная из сборной Ирана за отказ от хиджаба шахматистка сыграет за США
Молдавский футболист ударил соперника головой в лицо
Уэйн Руни приступил к бесплатной покраске скамеек
Ивуарийского футболиста застрелили во время ограбления
СКА установил рекорд КХЛ
СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры
Все материалы
Культура
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Дочь Джеки Чана призналась в гомосексуальности
Метровый пенис в детском платьице сочли символом феминизма
Появились подробности госпитализации Мединского
Самый известный в мире сноубордист приедет в Россию с новым фильмом
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Телеканал «Звезда» удалил новость о попросившем в России убежища офицере ВСУ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом
Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
Воронежский школьник 830 раз атаковал администрацию Курской области
Facebook удалил упоминания о России в отчете с обвинениями в адрес России
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Предложен способ отказаться от фотофильтров
Согрей меня
Россиянок ждет экстремально модная зима
Fendi выпустил уродливые кроссовки-носки за 750 долларов
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели
Nike изменит расцветку Air Force 1
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Названы главные недостатки российских отелей
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Назван лучший бар мира
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Все материалы
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы