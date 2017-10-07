Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США

Фирме State Street Corporation, которая заказала скульптуру «Бесстрашная девочка» в Нью-Йорке, посвященную гендерному неравенству, придется выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов. Компанию наказали за дискриминацию женщин, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, фирма, специализирующаяся на финансовых услугах, занижала зарплаты своим сотрудникам-женщинам, выплачивая им меньшую зарплату, чем мужчинам на тех же должностях. Нарушения коснулись 305 работниц, сказано в докладе Департамента труда США.

Кроме того, State Street Corporation обвинили в занижении зарплат 15 чернокожим вице-президентам компании по сравнению с белыми коллегами.

Сама фирма опровергает эту информацию, но штраф выплатить согласилась.

Памятник «Бесстрашная девочка» появился напротив «Быка с Уолл-стрит» в Нью-Йорке накануне Международного женского дня — 7 марта 2017 года. Скульптура, по задумке авторов, символизирует протест против принижения роли женщин на фондовых рынках и крупных компаниях.