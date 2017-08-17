В Нью-Йорке установили статую Трампа

В Нью-Йорке появилась статуя Дональда Трампа, ее автор — скульптор Алекс Гарбега. Об этом сообщает Newsweek.
Американский лидер изображен в натуральную величину, он сидит на скамейке и кормит голубей твитами из пакетика. Скульптура, расположенная на одной из скамеек на Пятой авеню, изготовлена из глины.
«Это не акция в поддержку или же против Трампа, — объяснил скульптор. — Меня просто поражает мощь его твитов. Его манера общения — это практически искусство, он сводит им людей с ума».
Свое творение Гарбега назвал Трампси. «Итак, я создал Трампси — уличного артиста, он оторвался от своего дела, чтобы покормить голубей», — фантазирует скульптор. Статуя быстро приобрела популярность среди жителей и гостей города, возле нее масса желающих сфотографироваться.
Алекс Гарбега известен своими провокационными акциями. Так, некоторое время назад он установил на Манхэттене скульптуру «Писающий мопс» — в непосредственной близости от «Бесстрашной девочки», призванной символизировать гендерное равенство.