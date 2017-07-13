Твиты Трампа прочли голосом Голлума из «Властелина колец»

Английский актер Энди Серкис (Andy Serkis) в эфире вечернего шоу The Late Show with Stephen Colbert прочитал твиты президента США Дональда Трампа голосом Голлума из «Властелина колец», которого он озвучивал. Выпуск опубликован на YouTube-канале шоу.

Ведущий Стивен Кольбер попросил Серкиса продемонстрировать, как тот говорит голосом персонажа, и выбрал самые яркие публикации президента. Актер прочел твиты, посвященные лживости современных медиа и знаменитому слову covfefe.

«Фейковые медиа еще никогда не были такими лживыми. Намеренно искаженные истории и фальшивые источники формируют повестку дня, состоящую из ненависти. Печально», — процитировал Трампа Серкис.

В мае Трамп опубликовал в Twitter фразу, содержащую несуществующее слово covfefe, что породило множество шуток среди пользователей сети. Позднее публикация была удалена, а президент предложил читателям угадать значение слова.