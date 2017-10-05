Житель Севастополя разрушил памятник героям Небесной сотни в Киеве

В Киеве житель Севастополя разбил памятную доску героям Небесной сотни на улице Институтской. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает украинское издание «Цензор».

Будучи задержанным на месте полицией, он объяснил, что хотел отомстить за убийство украинскими силовиками людей в Донбассе.

13 сентября в Одесской области неизвестные подожгли мемориал бойцам АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) и героям Небесной сотни.

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В конце августа в Киеве облили краской памятник участникам антитеррористической операции с вонзенным в карту России мечом. В январе в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные сожгли украинский флаг у Стелы героев — памятника украинским военным, погибшим в ходе силовой операции Киева в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции.

Небесная сотня — погибшие в ходе событий на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве.