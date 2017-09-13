Памятник бойцам АТО и героям Небесной сотни осквернили в Одесской области

В Одесской области неизвестные подожгли мемориал бойцам АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) и героям Небесной сотни. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает агентство «Трасса Е-95».

Поджог произошел в ночь на 13 сентября в райцентре Ананьев на севере области. Мемориал установлен на площади, примыкающей к зданию горсовета, прямо напротив отделения полиции. Как отмечает агентство, ранее памятник уже обливали краской.

Активисты местного «Автомайдана» пообещали наказать злоумышленников и объявили вознаграждение за информацию о лицах, причастных к поджогу.

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В конце августа в Киеве облили краской памятник участникам антитеррористической операции с вонзенным в карту России мечом.

В январе в городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные сожгли украинский флаг у Стелы героев — памятника военнослужащим, погибшим в ходе силовой операции Киева в Донбассе.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в частности в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Небесная сотня — погибшие в ходе событий на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве.